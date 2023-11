VIDÉO - Les images de l'incroyable explosion d'une voiture à un poste-frontière américain

Une voiture qui roule très vite, qui s'envole littéralement et qui explose, tuant ses deux occupants. Cet accident à peine croyable s'est produit à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Le JT de TF1 vous raconte.

À 160 km/h, la voiture s'envole, puis explose : les images qui ouvrent le reportage de TF1 ci-dessus sont saisissantes. Les deux passagers du véhicule sont morts, et un douanier a été blessé dans cet accident qui s'est produit mercredi après-midi à la frontière entre le Canada et les États-Unis, près des chutes du Niagara, sur le pont arc-en-ciel, un lieu très fréquenté. "J'ai d'abord cru voir un avion, comme si la scène était au ralenti. Et je me suis dis mon Dieu, c'est une voiture, raconte un témoin. Elle a heurté le terre-plein juste avant la douane".

Les autorités ont craint une attaque terroriste

Juste après cet accident, la peur s'installe : les États-Unis et le Canada craignent une attaque terroriste. Tout de suite, les frontières ferment, et les vols internationaux sont suspendus à l'aéroport de Buffalo, tout proche de là. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, quitte précipitamment une séance parlementaire. "On part travailler sur cette urgence", le voit-on annoncer dans notre vidéo.

Les citoyens canadiens et américains sont restés bloqués sur place jusqu'à la tombée de la nuit. "Nous avons entendu le bruit d'une bombe qui venait de l'extérieur et tout le monde s'est précipité à la fenêtre pour voir ce qu'il se passait, décrit un autre témoin. Nous étions terrifiés". Après plusieurs heures d'angoisse, les investigations de la police américaine écartent la piste terroriste, soulignant ne pas savoir encore "si le conducteur a agi de manière intentionnelle".

Selon CNN, le conducteur et son passager se rendaient à un concert du groupe Kiss au Canada. La suite de l'enquête a été confiée à la police locale.