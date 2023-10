VIDÉO - La bande de Gaza bombardée et assiégée : les habitants sous le feu de la riposte israélienne

Jour et nuit, les frappes aériennes s'enchaînent sur Gaza. Depuis l'offensive sans précédent du Hamas contre Israël, samedi 7 octobre, la contre-attaque de Tsahal ne laisse aucun répit aux habitants de l'enclave palestinienne. Tous les immeubles susceptibles s'abriter des combattants ou militants du mouvement islamiste sont visés, réduits à l'état de ruines. Les dommages collatéraux sont d'ores et déjà considérables.

Encore provisoire, le bilan de la riposte de l'armée israélienne, qui a ordonné la veille le "siège complet" de ce territoire exigu où s'entassent près de 2,3 millions de personnes, s'élevait ce mardi à la mi-journée à 765 morts et plus de 4000 blessés, selon les autorités locales. Hôpitaux et morgues se retrouvent débordés.