"Les laves se déplacent vers le sud" : le village islandais de Grindavik menacé après une nouvelle éruption volcanique

La région de Reykjavik, en Islande, est le théâtre d'une nouvelle éruption volcanique, la quatrième depuis décembre. La lave a jailli d'une nouvelle faille, et la police a déclaré l'état d'urgence. Le village de pêcheurs de Grindavik est à nouveau menacé par les coulées de lave.

Les images sont toujours aussi impressionnantes vues du ciel, comme on le constate dans la vidéo de TF1 ci-dessus. Des veines rougeoyantes sillonnent une terre volcanique, qui une fois encore s'est fissurée au sud-ouest du pays. C'est la quatrième, mais surtout la plus grosse éruption de lave depuis décembre dans la péninsule de Reykjanes, située au sud de la capitale. Et c'est une nouvelle faille dans la zone située au nord de Grindavik, un village de pêcheurs dont la majorité des 4.000 habitants avaient déjà quitté leurs maisons lors des précédentes éruptions. "Les laves qui sortent de la fissure se déplacent vers le sud, donc en direction de la ville de Grindavik, ainsi que vers l'est", confirme la vulcanologue Rikke Pedersen.

Un avion de surveillance des garde-côtes a filmé et photographié la zone peu après que l'alerte a été donnée vers 20h30. On voit sur leurs images, littéralement, la terre se fendre et s'ouvrir, à quelques kilomètres du site touristique du Blue Lagoon, très prisé pour ses bains chauds. Des centaines de visiteurs ont été évacuées dans le calme. "Certaines personnes ont pris des voitures. Nous, on a été évacué en bus jusqu'en ville. Et personne n'a pleuré ou paniqué", raconte une touriste américaine. Pour protéger les routes et les habitations, des digues existent et sont en cours de consolidation. La lave, elle, progresse d'un kilomètre par heure.