Aux États-Unis, à six mois de l'élection présidentielle, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Peut-il désormais espérer l'emporter ? Ses partisans y croient plus que jamais, comme l'a constaté TF1 sur place.

Coupable mais le poing levé. Quelques instants après l'annonce de son jugement, jeudi 30 mai, Donald Trump était acclamé comme une rockstar à New York par une partie de ses supporters, lui qui venait pourtant de devenir le premier ancien président américain reconnu coupable pénalement.

Mais l'intéressé a une tout autre vision des choses. "Je suis très innocent", a-t-il déclaré. Il sera toutefois condamné pour avoir falsifié des documents visant à cacher le paiement de Stormy Daniels, une ancienne star du X. Le républicain connaîtra sa peine en juillet, soit quatre mois avant l'élection américaine du 5 novembre.

Ils viennent de sceller son destin : il sera le président. Une trumpiste en Floride

Mais pour l'heure, pas question non plus, pour ses supporters présents devant la Trump Tower, d'arrêter la campagne. Sur place, le correspondant de TF1, Antoine Bourdarias, explique que pour ces trumpistes, "c'est une évidence : ce verdict est une stratégie pour déstabiliser leur candidat et cela ne changera rien à sa future campagne pour l'élection présidentielle."

À Mar-a-Lago (Floride), fief de l'ancien président, d'autres supporters de Donald Trump affichent le même optimiste : "Il gagnera en novembre. Ils viennent de sceller son destin : il sera le président", déclare une femme au micro de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Donald Trump annonce qu'il va faire appel de ce jugement. Et même s'il venait à écoper d'une peine de prison, il pourra continuer sa campagne et être candidat depuis sa cellule.