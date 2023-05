VIDÉO - Levée de restrictions anti-Covid : haute tension à la frontière États-Unis-Mexique

Comme elle, ils sont des milliers à tenter leur chance le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La plupart le savent, à 23h59 ce jeudi soir, le titre 42 sera levé. Il était appliqué depuis le début de la pandémie, et permettait aux États-Unis de refouler immédiatement tous les migrants pour raison sanitaire. Les traversées de migrants qui tentent de rejoindre l'eldorado américain sont déjà en hausse, ont relevé les villes texanes frontalières de Brownsville, Laredo et El Paso. "Ça va être dur, très dur", a résumé mercredi le maire de cette dernière, Oscar Leeser. "On ne sait pas ce qui va se passer le jour suivant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les dix prochains jours", a-t-il dit. Sa ville d'El Paso, un point d'arrivée majeur, "se prépare pour l'inconnu".