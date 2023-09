VIDÉO - "Lumières étranges", faux miracle, Ronaldo bienfaiteur : une vague de fausses informations a suivi le séisme au Maroc

Il y a d'abord la volonté de "faire du clic", le nerf de la guerre des réseaux sociaux, explique la journaliste Samira El Gadir sur le plateau du 20H de TF1. Des internautes jouent sur l'émotion autour du drame pour se faire (re)connaître. C'est ce qu'on peut appeler la stratégie du "buzz", et tous les moyens sont bons pour la mettre en œuvre. Plus un compte est suivi, plus il peut potentiellement rapporter de l'argent.

C'est ainsi que la vidéo d'un bébé, sauvé alors qu'il était enfoui dans des décombres, a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Or, il est assez simple, avec une recherche d'images inversée, de retrouver la provenance de la séquence : la scène ne se passe pas au Maroc, mais en Inde. Ce serait en fait un nouveau-né prématuré, trouvé abandonné dans un champ de l'Uttar Pradesh.