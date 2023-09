VIDÉO - Maroc : nourriture, médicaments, vêtements... la solidarité s'organise à Marrakech

Des litres d'eau, des kilos de lait en poudre et des dizaines de sacs, les rayons se vident, les chariots débordent. "On a pris tout ce dont les gens ont besoin", confie un Marocain. Dans un immense supermarché de Marrakech au Maroc, tous les clients ont la même idée en tête : apporter leur soutien aux sinistrés. "Personne ne nous a forcés, le sort de ces gens nous a touchés", souligne un autre client, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Sur le parking, les camionnettes, les voitures sont remplies en quelques minutes. Les couvertures trouvent leur place sur le toit. "On va pouvoir aider une vingtaine de villages et c'est déjà énorme pour nous et grâce à des dons, on est super contente", assure une jeune femme en train de charger le véhicule.