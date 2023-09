VIDÉO - "C'est la honte" : au lendemain du séisme au Maroc, la colère des sinistrés commence à monter

Tout le monde ici a perdu sa maison. Au lendemain du puissant séisme qui a frappé la région de Marrakech vendredi soir, des milliers de sinistrés dorment à même le sol.

"Regardez, on dort tous ensemble les femmes les hommes les uns sur les autres", explique une habitante dans le reportage en tête de cet article, où l'on voit familles et voisin entassés sous des couvertures. "C'est la honte", lance-t-elle, avant de poursuivre, visiblement inquiète : "L'hiver va arriver et la rentrée scolaire, on a peur pour les jeunes pour l'avenir".