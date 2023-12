VIDÉO - Tornades aux États-Unis : comment expliquer les intempéries qui ont fait six morts dans le Tennessee ?

Aux États-Unis, plusieurs tornades se sont formées dans le Tennessee. Au moins six personnes sont mortes et les dégâts sont impressionnants. Comment expliquer ce phénomène météorologique meurtrier ?

Sur les images du 20H de TF1 visibles en tête de cet article, une habitante effrayée filme une tornade, samedi 9 décembre, depuis son jardin. "Il faut qu'on aille dans la chambre. Elle fonce droit sur nous", entend-on.

La trajectoire est totalement imprévisible. Quelques mètres d'écart et la maison de la femme qui filme risque d'être détruite. Elle ne sera finalement pas touchée, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Dans une vidéo distincte, un homme, lui, s'inquiète pour ses voisins, dont la maison a été éventrée par la chute d'un arbre.

L'État du Tennessee a été traversé par une tempête monstre, samedi. Ce sont des orages d'une violence rare, accompagnés d'éclairs et de tornades qui s'abattent habituellement au printemps sur cette zone du pays.

Un plan d'urgence à Nashville

Le phénomène s'explique par la conjonction de deux facteurs : de l'air froid descendu du Canada plus tôt que d'habitude, et qui rencontre une masse d'air chaud venue du golfe du Mexique. En résultent des orages appelés "supercellulaires".

"Le fait qu'il y ait des masses d'air qui allaient dans des sens différents selon l'altitude, a fait que l'orage a pu prendre ce mouvement de rotation typique des orages supercellulaires, et générer les tornades", précise Camille Risi, experte et chercheuse au CNRS.

La tempête a fait des dizaines de blessés et causé la mort de six personnes, dont un enfant. Alors que les températures s'apprêtent à chuter, la mairie de Nashville annonce le déclenchement d'un plan d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. "Même s'il fait clair et ensoleillé en ce moment, nous savons qu'une vague de froid arrive ce soir. C'est pourquoi le Bureau des services aux sans-abri et les services sociaux de la ville ont activé le plan 'Refuge d'urgence' ", indiquait dimanche l'édile de Nashville, Freddie O'Connell.

Dimanche, la perturbation poursuivait sa route vers le nord-est des États-Unis, où des pluies abondantes font planer une nouvelle menace : des millions d'Américains sont concernés par une alerte aux inondations.