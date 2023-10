VIDÉO - Mexique : après le passage de l'ouragan Otis, Acapulco coupée du monde

Pour les secours aussi, il est impossible de se coordonner. Le nombre exact des victimes est toujours inconnu, faute de moyens de communication. Sur les images satellites, on reconnaît à peine la station balnéaire florissante qui s'élevait là, il y a encore trois jours. Des quartiers d'habitation, des stades ainsi que des marinas sont détruits. Ceux qui n'ont plus rien tentent de survivre, et nombre d'entre eux se sont rués vers les supermarchés, où les rayons ont été pillés en quelques heures.