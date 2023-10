VIDÉO - "Il n'y a rien à manger" : au Mexique, les rescapés de l'ouragan Otis face au chaos

"Les coups de vent dépassaient les 300 km/h. On ne pouvait même plus tenir." Un peu plus de 48h après le passage de l'ouragan Otis au Mexique, Alexiane Gevaert est encore sous le choc. Cette Française se trouvait à Acapulco quand les éléments se sont déchaînés, plongeant dans le chaos la mythique cité balnéaire. Revenue à Mexico, elle raconte cette nuit terrifiante : "On était recroquevillés sur un coin contre d’un mur à côté de la salle de bain. On s’est dit si le plafond nous tombe dessus, c’est fini".