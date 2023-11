VIDÉO - Mia Schem libérée : les images des retrouvailles de l'ex-otage avec sa famille

Après 54 jours de captivité, la jeune franco-israélienne Mia Schem a été libérée ce jeudi avec une autre Israélienne. Emmanuel Macron a évoqué "une grande joie" pour tous les Français. Elle est l'une des rares otages dont le Hamas avait donné des nouvelles dans une vidéo dans laquelle elle disait être blessée.

Des cris de joie et des pleurs. Lorsque Mia Schem sort de l'ambulance de la Croix-Rouge dans une base militaire israélienne, sa mère, Keren, peut enfin l'enlacer. "Tu es avec moi, tout va bien", lui souffle-t-elle en l'accueillant, comme on peut le voir sur les images diffusées par le gouvernement israélien, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. Son frère, Eli Moshe, est également présent et ne peut retenir ses larmes en l'étreignant.

Je vais la prendre dans mes bras et je ne la lâcherai pas durant trois semaines, peut-être quatre. Le père de Mia Schem

Un peu plus tôt dans la journée, alors que la confusion régnait comme à chaque libération d'otages, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, montrait Keren Shem versant des larmes de joie au téléphone au moment où elle apprenait que sa fille serait bientôt libre. "Elle revient à la maison", disait-elle entre deux sanglots, mais dans un large sourire à un interlocuteur au téléphone. Quelques heures plus tard, l'inespéré devenait réalité. Sur une vidéo du Hamas, on peut voir Mia Schem, 21 ans, prise en charge par la Croix-Rouge, entourée d'hommes en arme. Son bras droit est immobilisé, replié contre elle. La jeune femme avait été blessée par balles le 7 octobre dernier, puis opérée par les terroristes durant sa détention. Le départ de son ambulance se fait dans le chaos au milieu de la foule des Palestiniens.

Mia Schem est la quatrième française libérée par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Son père David Shem s'était confié à TF1 ce jeudi matin avant l'arrivée de sa fille. "Je ne vais pas lui parler tout de suite. Je vais la prendre dans mes bras et je ne la lâcherai pas durant trois semaines, peut-être quatre. Je vais la serrer très fort", assurait-il. Quatre otages franco-israéliens restent détenus par le Hamas : Eliya Toledano, Orion Hernandez Radoux, dont la compagne a été assassinée, ainsi qu'Ofer Kalderon et Ohad Yahalomi, les pères de trois enfants libérés cette semaine. Ils font partie des 159 otages israéliens toujours aux mains du Hamas.

L'accord d'échange devrait continuer malgré un attentat ce jeudi matin à Jérusalem. Deux terroristes ont ouvert le feu sur la foule et ont tué trois civils israéliens. Le Hamas a revendiqué cette attaque. En réponse, le gouvernement israélien rappelle que l'éradication du groupe terroriste reste un objectif prioritaire.