VIDÉO - Migrants en Méditerranée : les images saisissantes d'un sauvetage à hauts risques

Samedi soir, à leur retour sur terre, les 55 survivants sont pris en charge sur l’île de Lampedusa. Ces réfugiés sont partis jeudi dernier de Sfax en Tunisie à bord de petites barques en métal. Parmi eux, une femme et un enfant sont morts. Et une trentaine n’ont toujours pas été retrouvés sur cette route maritime la plus meurtrière du monde. "Nous en sommes déjà à plus de 1800 morts depuis le début de cette année. Des chiffres bien supérieurs aux pires années que l'on a pu connaître. On est vraiment face à une crise humanitaire aigüe", rapporte la directrice générale adjointe de l'association "SOS Méditerranée".