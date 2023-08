VIDÉO - "Mon établissement n'a pas brûlé, il a fondu" : retour à Rhodes, un mois après les incendies géants

La vie de Dimitris Angelakis, propriétaire du Taverna Angelaki à Kiotari, est à l'arrêt depuis un mois. Les flammes ont dévoré son restaurant, il n'y a rien à sauver. "Mon établissement n'a pas brûlé, il a littéralement fondu", soupire-t-il au milieu des ruines calcinées. C'est l'impression que donne le reportage de TF1 en tête de cet article. La caisse enregistreuse a coulé sur le comptoir, comme les compteurs électriques. Les murs du restaurant sont noirs de suie, et la vaste terrasse ombragée n'existe tout simplement plus. Dimitris avait mis toutes ses économies dans des travaux de rénovation, tout juste terminés, et n'a pas les moyens de réparer les dégâts.