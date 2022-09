VIDÉO - Elizabeth II : une reine très moderne qui n'hésitait pas à sortir du cadre

La tendance, d'ailleurs, cela la connaissait, elle qui a toujours été à la pointe de la mode. La reine en en est même devenue une figure à part entière. Ses tenues ont toujours été choisies avec soin, selon un savant mélange de protocole, de retenue, de diplomatie et de modernité. Mieux, de ses multiples tours du monde, la souveraine a acquis l’expérience parfaite du symbolisme des couleurs et de la signification des fleurs, les utilisant dès lors à la perfection. L'allure de Sa Majesté a subtilement influencé la mode de la rue et les créateurs, de Dior à Stella McCartney, en passant par Chanel ou Givenchy.