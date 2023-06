Silvio Berlusconi : retour en images sur une vie de pouvoir et de scandales

En 1986 en France, il lance La 5, première chaîne commerciale privée gratuite. En échec au bout de six ans, mais la chaîne révolutionnera la télévision. Silvio Berlusconi se rattrape sur les pelouses des stades de football. Propriétés du Milan AC, il gagne, avec le club, 29 trophées. À la fin de sa vie, sa fortune est estimée à six milliards et demi d’euros.