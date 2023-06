VIDÉO - Enfants perdus dans la jungle : ces indices qui donnent espoir aux enquêteurs colombiens

Il a suffi d'une petite paire de baskets pour redonner espoir à tout un pays. Les enfants disparus depuis un mois en pleine jungle colombienne ont laissé de nouvelles traces derrière eux. Mais où sont-ils ? Ces deux garçons et deux filles (l'aînée et la plus petite), âgés de 13, 9, 4 ans et 11 mois, errent seuls dans la jungle colombienne depuis le crash de leur avion, le 1er mai. Seuls les corps des trois adultes à bord, dont leur mère, ont été retrouvés.