VIDÉO - "Il n'y a que ça à faire ici" : reportage exceptionnel au plus près de la production de cocaïne en Colombie

"Je pense à tout le mal que cause cette plante, et aux morts aussi", lance Francisco, 16 ans. Dans la région de Catatumbo, d'où provient 40% de la production colombienne de coca, cette plante traditionnelle d'Amérique du Sud, à l'action anesthésiante et stimulante, fait vivre de nombreuses familles. À tel point que les horaires des cours ont été aménagés pour que les enfants passent la moitié de la journée dans les champs. C'est le cas de Francisco, jeune cueilleur qui travaille dans l'exploitation familiale depuis ses 12 ans, et qui témoigne dans le reportage en tête de cet article, une enquête exceptionnelle de notre journaliste Thomas Misrachi et son équipe. Pour un kilo de feuilles ramassées, l'adolescent empoche 25 centimes.

Une fois récoltées par ces petites mains, les feuilles de coca arrivent dans un laboratoire caché dans la jungle. À titre de repère, il faut 500 kilos de feuilles pour produire un kilogramme de pâte de coca, la base de la cocaïne, au terme d'un travail aussi rudimentaire qu'illégal. "Toutes les personnes qui travaillent ici ont peur d'être emprisonnées", confie un paysan.