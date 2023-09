VIDÉO - New York : égouts vétustes, infrastructures débordées... La ville mal préparée aux inondations

Toutefois, même ceux qui étaient restés chez eux vendredi ont été surpris par la montée des eaux. Les occupants d'appartements en sous-sol, typiques à New York qui en compte plus de 100.000, sont notamment extrêmement vulnérables en cas d'inondation. Nicolas, un Français, et sa famille ont pu voir de très près les conséquences de la vétusté des égouts new-yorkais.

Sur des images que Nicolas a filmées, on peut ainsi voir un liquide jaunâtre, émanant des canalisations, se répandre progressivement dans la baignoire, ainsi que de petits jets d'eau propulsés hors de la cuvette des toilettes. "Toutes les arrivées d'eau sont submergées comme des petits volcans", décrit Nicolas, avant d'ajouter : "Heureusement qu'on était là, parce que si on n'était pas là, je pense que c'est le demi-étage qui allait être rempli".