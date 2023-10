VIDÉO - "Nos enfants sont affamés, ils n'en dorment pas la nuit" : dans Gaza bombardée, la détresse des civils

Interrogée, une femme laisse exploser sa détresse : "C'est injuste, nos enfants sont affamés, ils n'en dorment pas la nuit". Plus loin, un homme rencontré à proximité de ce qui était une rue, désormais ensevelie sous les gravats, s'inquiète pour ses proches. "On n'a aucun moyen de savoir comment va notre famille. On est là, on voit passer les gens comme des zombies", explique-t-il.

Après le pillage de son centre d'approvisionnement, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde de dimanche. "C'est un signe inquiétant que l'ordre civil commence à s'écrouler après trois semaines de guerre et un strict siège sur Gaza", a indiqué l'UNRWA dans un communiqué.