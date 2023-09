VIDÉO - "Nous demandons au roi Mohammed VI d'intervenir" : des victimes du séisme attendent de l'aide

À Marrakech, de nombreux habitants ont passé une deuxième nuit dehors, de samedi à dimanche, par peur que les maisons endommagées dans le séisme la veille ne s'effondrent. "Toutes nos maisons sont fissurées, elles peuvent tomber à tout moment. C'est pour ça que nous ne pouvons pas y retourner. Tous les gens ont peur de revenir chez eux", témoigne un habitant.

Les rues de la ville restent jonchées de gravats, comme on le voit sur la vidéo de TF1 en tête de cet article. Un nouveau bilan, publié samedi soir, fait état de 2012 personnes tuées, et 2059 blessées dans le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a secoué le pays. Quatre Français ont été tués et 15 autres blessés, selon le ministère français des Affaires étrangères.