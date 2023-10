VIDÉO - "Nous n'arrivons plus à joindre nos équipes" : le blackout sur Gaza entrave la tâche des humanitaires

Peu d'images nous sont parvenues de Gaza ce samedi matin. Dans la vidéo du 13H ci-dessus, on voit un nuage de fumée au-dessus de la ville. Mais il est impossible de connaître l’ampleur des dégâts de source indépendante, ni d’avoir un bilan humain après les frappes israéliennes qui se sont intensifiées la nuit dernière.

Plus rien ne peut être transmis depuis la bande de Gaza : toutes les communications ont été coupées par Israël. Même les organisations humanitaires n’ont plus aucun contact, comme l'explique le vice-président de Médecins du Monde au micro de TF1. "Depuis hier soir, comme l'ensemble des acteurs humanitaires et des Nations-unies, nous n'arrivons plus à joindre nos équipes", témoigne Jean-François Corty, "ils risquent leur vie chaque fois qu'ils se déplacent, et la plupart travaillent dans des hôpitaux qui n'ont plus de groupe électrogène (...), certains opèrent à même le sol, à la lampe-torche".