Nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine : les Occidentaux passent-ils à l'offensive ?

Avec une portée de tir de deux kilomètres, ce char n’est pas l’arme la plus puissante livrée par la France à l’Ukraine. Les deux systèmes de lance-missiles anti-aérien Crotale peuvent atteindre une cible jusqu’à 8 km dans les airs. Les 18 canons Caesar ont, eux, une portée de 40 kilomètres, et les deux lance-roquettes LRU tirent jusqu’à 70 kilomètres. En ajoutant à ces matériels des blindés et des munitions, l’aide militaire de la France à l’Ukraine atteint désormais 472 millions d’euros. Un chiffre qui la place au onzième rang des pays donateurs.