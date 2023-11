VIDÉO - Offensive sur Gaza : l'armée israélienne respecte-t-elle les "pauses humanitaires" promises ?

D'après l'ONU, 20 hôpitaux sur 36 sont hors service car détruits ou privés d'électricité, y compris dans le sud de la bande de Gaza. À Gaza-ville, Médecins Sans Frontières rapporte des "bombardements incessants" sur les hôpitaux et les maternités. Deux bébés prématurés sont morts car leurs couveuses étaient privées d'électricité, ainsi qu'un patient adulte sous respirateur, selon l'organisation internationale.

Israël et le Hamas continuent de se renvoyer la responsabilité de ces destructions. L'armée israélienne annonce une progression significative dans Gaza-ville, et des découvertes de caches d'armes. Elle dément en revanche avoir ciblé l'hôpital dans lequel seraient morts des bébés, et a indiqué ce dimanche qu'elle aiderait à évacuer les nourrisson "vers un hôpital plus sûr". Le Hamas diffuse quant à lui des vidéos des roquettes lancées par Israël.