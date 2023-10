VIDÉO - "Opération terrestre élargie" : l'offensive israélienne entre dans une nouvelle phase

Une offensive terrestre dans la bande de Gaza surpeuplée - elle compte plus de deux millions d'habitants - inquiète la communauté internationale et les appels demandant à Israël d'épargner les civils se multiplient. Vendredi, l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé à une large majorité une "trêve humanitaire immédiate", résolution saluée par le Hamas et qu'Israël a qualifiée d'"infamie". Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré samedi l'"escalade sans précédent" dans les bombardements à Gaza et renouvelé son appel à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat".