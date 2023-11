VIDÉO - Otages libérés : après des heures d'incertitude, le soulagement

Après plusieurs heures d'incertitude, treize nouveaux otages ont bien été remis aux autorités israéliennes. Le Hamas avait retardé leur libération, et menacé de suspendre l'accord. Parmi ces ex-otages, six enfants âgés de trois à treize ans.

Treize otages israéliens et quatre étrangers ont été libérés ce samedi par le Hamas, après une soirée d'angoisse. Pendant plusieurs heures, leur libération avait été suspendue par le groupe islamiste. Tous viennent du kibboutz de Be'eri, évacué depuis le raid meurtrier du 7 octobre. Ses habitants sont réfugiés dans un hôtel du sud d'Israël, ils ont suivi en direct la libération de leurs proches et amis, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Les otages sont encore à l'hôpital, où certains d'entre eux vont devoir subir des interventions chirurgicales.

Des libérations mises en scène

Le Hamas poursuit son opération de communication, en mettant soigneusement en scène la libération des otages. Le groupe islamiste, au pouvoir à Gaza, a diffusé une vidéo dans laquelle il remet les captifs à la Croix-Rouge. En tenues de combat, les militants se montrent dans une posture bienveillante, et les otages sourient face caméra en agitant les mains comme en signe d'adieux. La bande son laisse penser que la scène n'a rien de spontané, lorsqu'on entend un des hommes ordonner à une femme israélienne : "continuez de faire signe".

En échange de ces otages, 39 prisonniers palestiniens ont été libérés simultanément par Israël, accueillis en Cisjordanie sous les acclamations. Parmi eux, un des symboles de la cause palestinienne, Israa Jaabis. Brûlée au visage et aux mains par l'explosion d'une bouteille de gaz dans son véhicule en 2015, elle avait été condamnée pour un projet d'attentat en Israël, tandis que ses défenseurs affirment que l'explosion était accidentelle.

Si tout se déroule comme prévu par l'accord entre le Hamas et Israël, de nouveaux otages seront libérés ce dimanche soir. L'armée israélienne diffuse des vidéos de préparation de vêtements et de jouets, pour montrer qu'elle est prête à les accueillir.