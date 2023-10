VIDÉO - "Acapulco est détruite" : les images saisissantes des dégâts au Mexique après l'ouragan Otis

Les dégâts sont considérables. Frappée par des vents encore plus violents qu'annoncés, Acapulco, au Mexique, est partiellement dévastée ce jeudi et ses habitants et touristes sont coupés du reste du pays après le passage du puissant ouragan Otis. Boulevards submergés de boue, arbres arrachés, immeubles effondrés... la célèbre station balnéaire n'a désormais plus grand-chose de paradisiaque.

"C'est pas possible", répète dans le reportage en tête de cet article, un touriste qui filme l'étendue des dégâts depuis sa chambre d'hôtel. "Acapulco est détruite", se désole-t-il, soulignant que "ça parait complétement irréel". Et de poursuivre face à la caméra : "Je ne sais pas comment c'est possible mais nous sommes vivants".