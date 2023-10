VIDÉO - Mexique : pillages, pénuries… Scènes de chaos à Acapulco après l'ouragan Otis

L'armée appelée en renfort a commencé à dégager les routes, mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux habitants de quitter la ville. Les stations-service sont quant à elles à sec. "La vérité, c'est que les gens sont désespérés à cause de l'essence. Certains veulent fuir, et d'autres veulent travailler, mais il n'y a plus d'essence. J'espère que les gens ne vont pas se battre. Cela devient très sérieux ici", déplore un autre habitant interrogé par nos envoyés spéciaux. Dans les prochaines heures, un pont aérien reliant Acapulco va être organisé. Les vols transporteront des secouristes et des vivres.

Au moins 27 personnes sont mortes et quatre autres sont portées disparues, a annoncé ce jeudi après-midi le gouvernement mexicain. La plupart des victimes ont été emportées par le débordement des cours d'eau, qui ont traversé la ville.