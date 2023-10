VIDÉO - Paquets vides, intelligence artificielle... Face aux vols, les magasins britanniques durcissent le ton

Du café soluble affiché à 7 euros et protégé comme s'il s'agissait du dernier smartphone. De la lessive dans une boîte en plastique impossible à dérober... Ces derniers temps, les supermarchés anglais s'arment contre les vols à l'étalage, en pleine explosion. L'association nationale des commerçant a estimé les pertes causées par ces vols à plus d'un milliard d'euros en seulement un an.

En mai dernier, l'un des magasins de l'enseigne Co-Op, qui compte plus de 7000 points de vente dans le pays, a même décidé d'expérimenter l'usage de boites vides dans les rayons. Pour acheter du café, il faut désormais le demander en caisse. Cette stratégie a été adoptée dans un magasin du sud de Londres. "Il s'agit de présentoirs vides sur lesquels nous ne gardons aucun stock. Ils sont toujours volés", se défend Benedict Selvaratnam, gérant du magasin Freshfields Market de Croydon, dans le reportage du 20H de TF1.