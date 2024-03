VIDÉO - Photo retouchée de Kate Middleton : pourquoi le cliché de la princesse ne peut pas dater de 2016

Le 10 mars au soir, le 20H de TF1, comme d'innombrables médias dans le monde, publiait une photo officielle de Kate Middleton en famille. Mais quelques heures plus tard, les agences de presse la retiraient de leurs catalogues. Le cliché a en fait été retouché, ce que l'intéressée a reconnu, et la frénésie s'est emparée des réseaux sociaux.

L'affaire a généré plus d'un million de tweets, soit deux fois plus que pour toute la Coupe du monde de rugby, rappelle Samira El Gadir sur le plateau du 20H de TF1. Partout dans le monde, et dans toutes les langues, les internautes scrutent les détails du cliché incriminé, et mènent leur propre enquête sur l'origine ou les raisons de la falsification. Quelques heures après avoir diffusé une photo de Kate Middleton radieuse, entourée de ses enfants, les agences de presse ont en effet retiré le cliché, dont les retouches grossières sautent aux yeux.

La théorie la plus virale veut que le visage de la princesse de Galles utilisé provienne en fait d'une ancienne couverture du magazine Vogue, datant de 2016. Une internaute a superposé les deux images pour prouver qu'il s'agit de la même, selon elle, au pixel près. Son tweet a fait 50 millions de vues à lui seul, tant la démonstration semble convaincante au premier regard.

Un cliché de Kate remontant à 2016 ?

Mais si on analyse dans le détail, l'angle est différent, tout comme la forme des cils et le reflet dans les yeux. Et surtout, sur la couverture de Vogue, le chapeau que porte Kate barre une partie de son front. Il aurait donc fallu reconstituer le visage en entier pour la photo truquée de 2024. Un procédé qui semble techniquement ambitieux pour les auteurs du cliché falsifié, qui ont commis plusieurs erreurs de débutant.

Disparition de l'alliance de Kate, cheveux problématiques et vêtements non alignés... Plusieurs éléments visuels posent question sur ce cliché publié le dimanche 10 mars 2024 - Kensington Palace / Les Vérificateurs

Autre effet de l'affaire du cliché de Kate, les interrogations sur son état de santé, auxquelles cette photo de bonheur familial était censé répondre. L'épouse de William n'est plus apparue en public depuis le jour de Noël 2023, et a subi une opération à l'abdomen trois semaines plus tard. Là aussi, c'est l'occasion d'un bourgeonnement de théories farfelues ou paranoïaques sur les réseaux sociaux, sur la santé de la princesse, voire sur le fait qu'elle soit en vie.

Peut-on tout de même vérifier ce qui a été modifié sur la photo ? Des outils pertinents sont accessibles, comme les métadonnées de l'image. Elles recèlent des informations comme les dates de retouche, ou même la marque de l'appareil utilisé, un Canon 5D marque IV en l'occurrence. On sait ainsi que la photo a été retouchée au moins deux fois, le vendredi et le samedi précédent sa publication.

Il faut aussi regarder les incohérences visuelles sur l'image. Il manque une partie de la manche de la petite Charlotte, sa jupe est trop raide, le sol n'est pas droit... Les experts misent plutôt sur un travail d'amateur. En fait, Kate Middleton aurait mixé une série de photos, prises le même jour, pour en tirer le meilleur. Dans son message d'excuses sur le réseau social X, la princesse affirmait en effet s'être elle-même livrée à la retouche du cliché, qui aurait été pris par le prince William.