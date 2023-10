VIDÉO - Pluie de roquettes, attaques au sol ou par ULM : comment le Hamas a-t-il pu préparer une telle opération ?

L'attaque a pris de court les puissants renseignements israéliens. Mis à part la publication de vidéos de propagande cet été, le Hamas se tenait en retrait depuis plusieurs mois. Contrairement à l'organisation concurrente du Jihad islamique, le mouvement palestinien, au pouvoir à Gaza depuis 2007, n’avait pas participé aux dernières attaques au mois de mai. Rétrospectivement, "on se rend compte que le Hamas était purement et simplement, probablement avec d'autres factions, en train de préparer cette opération d'envergure" nous explique Gallagher Fenwick, ancien correspondant à Jérusalem.

Une autre vidéo, publiée récemment par le Hamas, témoigne de leur préparation pour cette opération d’envergure. On y voit justement des combattants s’entraîner avec des ULM artisanaux, de type paramoteur. L'attaque est intervenue au dernier jour des fêtes juives de Souccot en Israël, alors que le pays vit au ralenti et que de nombreux pèlerins et touristes ont afflué en cette période de vacances scolaires.