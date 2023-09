VIDÉO - Pluies torrentielles en Grèce : les images impressionnantes des inondations

C'est l'équivalent d'un an et demi de précipitations. Cinquante centimètres d'eau sont tombés en seulement quelques heures par endroits en Grèce, frappée depuis lundi soir par des pluies torrentielles. À Volos, les précipitations ont notamment atteint 200mm et 600mm dans le village voisin de Zagora, situé au pied du mont Pilion, selon le service météorologique national (EMY).

Alors que cette même région était il y a quelques semaines ravagée par les flammes, les terres sont désormais si sèches qu'elles n'absorbent plus l'eau. En témoignent les images impressionnantes en tête de cet article où l'on voit notamment un bus basculer et disparaitre en partie sous la chaussée fragilisée. Ou encore celles de voitures charriées jusqu'à la mer.