VIDÉO - Pluies torrentielles mortelles en Grèce : "Jamais vu ça de ma vie", les images du désastre

Il est impossible de résister au courant. Au risque de leur vie, des habitants tentent de sauver leurs véhicules ou barricadent leurs maisons. Dans l'île grecque de Skiathos, on ne voit plus la différence entre les rues inondées et la mer. Beaucoup appellent à l'aide. "Il n'y a personne pour nous aider. Des personnes sont emportées vers la mer. Il va y avoir des morts si ça continue", s'inquiète une habitante.

Ce mercredi matin, la ville de Volos se réveille après une nuit de déluge. Partout, il y a des véhicules abandonnés et de la boue. Une victime a été emportée par un torrent ce mardi. "Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On sait bien que certaines zones sont inondables par ici mais, là, c'est sans précédent", s'exclame un riverain.