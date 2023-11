VIDÉO - Près de 60 degrés ressentis à Rio : les Brésiliens confrontés à une chaleur extrême

Une grande partie du Brésil souffre d'une chaleur étouffante, loin de la normale pour un printemps austral. La température ressentie frôle les 60°C, un record depuis le début des relevés en 2014. Les habitants des favelas de Rio souffrent particulièrement.

Des douches prises d'assaut, des habitants qui déambulent, bouteilles d'eau à la main, ou qui se rafraîchissent grâce à des tuyaux d'arrosage dans les rues, comme on le voit dans la vidéo de TF1 ci-dessus. L'eau est l'un des seuls remèdes face à la canicule exceptionnelle qui frappe le Brésil depuis une semaine, quand elle est disponible.

Une grande partie du centre et du sud-est du pays souffre de températures étouffantes, et loin de la normale pour un printemps austral. Ces derniers jours, la température était proche des 40°C. Mais la température ressentie a grimpé ce vendredi jusqu'à 59,3°C à Rio, un record depuis le début des relevés en 2014, selon le système Alerta Rio.

Le rôle d'El Niño

En raison du phénomène climatique El Niño, le Brésil connaît des événements météorologiques extrêmes depuis plusieurs mois, avec d'une part une sécheresse historique qui a affecté les rivières de l'Amazonie, et d'autre part de fortes pluies accompagnées de cyclones dans le sud.

Une personne décède lors d'un concert de Taylor Swift

La chaleur est encore plus éprouvante dans les quartiers les plus pauvres, comme dans les favelas de Rio, avec une forte densité de population et des habitations précaires séparées par des passages étroits. "C'est pénible, il y a des problèmes d'électricité et il n'y a pas d'eau", témoigne un habitant.

Malgré l'alerte maximale déclenchée par les autorités, des milliers de fans se sont pressés au concert de la star américaine Taylor Swift. Prise d'un malaise dans une file d'attente, une spectatrice de 23 ans est décédée. La chanteuse a annoncé le report de son concert prévu dans ce samedi à Rio de Janeiro, et s’est dit "dévastée" par la mort de cette spectatrice la veille, lors de son premier show brésilien.

Pas de pluie depuis six mois

Dans la forêt amazonienne, la faune et la flore payent un lourd tribut à cet épisode de canicule. Les flammes semblent inarrêtables, attisées par le vent, la chaleur et la sécheresse. La sécheresse a aggravé l'ampleur des incendies dans le Pantanal, dans l'ouest du Brésil, la plus grande zone humide du monde, causés principalement par l'action humaine.

"Dans certains endroits, cela fait six mois qu'il n'a pas plu, tous ces facteurs contribuent aux incendies de forêt", explique Paulo André da Silva, un pompier. Les animaux, comme des jaguars et des singes, sont contraints de fuir en raison de ces incendies.