VIDÉO - Prix Nobel de la Paix : Narges Mohammadi poursuit son combat pour les femmes iraniennes

À Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix devait être remis à sa lauréate, dimanche. Mais l'Iranienne Narges Mohammadi se trouve toujours en prison en Iran, et ce sont ses enfants qui ont reçu la médaille à sa place. Comme d'autres Iraniennes, elle se bat contre le port du voile obligatoire dans son pays.

Le siège de Narges Mohammadi est resté vide, dimanche 10 décembre, à Oslo en Norvège, pour la cérémonie du prix Nobel de la Paix. Car la lauréate est détenue, depuis deux ans, à Téhéran pour avoir défendu les droits des femmes. Ce sont ses enfants, réfugiés en France, qui font entendre sa voix. "J'écris ce message derrière les hauts murs froids d'une prison. Car nous pensons que le hijab obligatoire imposé par le gouvernement n'est ni une obligation religieuse ni un modèle culturel, mais plutôt un moyen de contrôle et de soumission de toute la société", lisent-ils.

C'est un combat pour lequel elle risque sa vie. Narges Mohammadi a même entamé, dimanche, une nouvelle grève de la faim pour soutenir toutes les Iraniennes qui résistent au péril de leur vie.

Il y a, parmi les femmes iraniennes, une très grande colère qui n'est pas près de retomber. Mariam Pirzadeh, journaliste et spécialiste de l'Iran

Longs cheveux au vent, une Iranienne danse, le 21 novembre, avec son compagnon sur de la musique, dans la rue. Sans voile, une autre marche dans les couloirs du métro, à Téhéran, la capitale. Tout cela est passible de trois à dix ans de prison, comme le sont les rassemblements illégaux.

"Il y a forcément moins de manifestations comme on a pu connaitre à l'automne dernier. Mais ce qui est le plus visible, c'est que les femmes ont retiré leur voile dans de nombreuses villes en Iran", indique au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Mariam Pirzadeh, journaliste et spécialiste de l'Iran. Et d'ajouter : "Il y a, parmi les femmes iraniennes, une très grande colère qui n'est pas près de retomber".

Sur des images très récentes, on voit des femmes en tchador, avec une écharpe verte aux couleurs du gouvernement, veiller aux bonnes mœurs, dans le métro. Celles qui sortent tête nue sont violemment interpellées, emprisonnées. Et le cauchemar ne s'arrête pas là : un récent rapport d'Amnesty International dénonce de nombreux viols collectifs et des violences sexuelles en détention.