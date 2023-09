VIDÉO - Putsch au Niger : comment la France a perdu pied au Sahel

En 2020 dans la région, il y en avait dix, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd’hui, il ne reste plus que deux bases militaires. Dans les trois pays, qui sont tous d’anciennes colonies, la France est violemment critiquée. En quelques années, l’influence française s’est effritée. "On accuse la France d'avoir exploité les ressources et le peuple dans les pays du Sahel, et de ne pas avoir été assez efficace dans la lutte contre le djihadisme, explique Patrick Martin-Genier, professeur à Science-Po Paris, dans la vidéo en tête de cet article.

Ce soir encore, les manifestations continuent. Si l'armée française quitte le Niger, il restera 1000 soldats français postés au Tchad.