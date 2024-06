Jeudi soir, sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a annoncé que la France fournirait à Kiev des Mirage 2000-5. Cet avion, fabriqué par Dassault Aviation, est l'un des fleurons de l'industrie française. Focus sur cet appareil redoutable qui aidera l'Ukraine à repousser l'assaillant russe.

"France, je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie" : c'est par ces mots que Volodymyr Zelensky a remercié la France, ce vendredi 7 juin à l'Assemblée nationale, au lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron. Car après la livraison de missiles et de chars, le président de la République a promis, sur TF1 et France 2, d'envoyer des avions de combat Mirage 2000-5 en Ukraine. Face aux députés français, son homologue ukrainien a notamment évoqué des "avions de chasse brillants".

Les pilotes seront formés pendant six mois en France

Le Mirage 2000-5 est un chasseur bombardier utilisé par l'armée française notamment pour des missions d'interception, comme au-dessus des pays Baltes, par exemple. Objectif de cette future livraison : renforcer le rapport de force dans la guerre en Ukraine, alors qu'actuellement, la Russie maitrise l'espace aérien au-dessus du front.

Car l'appareil français "a de fortes capacités, notamment en défense aérienne, c'est-à-dire qu'il a des radars qui vont être capables de détecter des avions, des missiles ou des drones à très longue distance. Et il peut emporter des missiles qui ont une portée de plus de 80 km", développe Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique du magazine Air&Cosmos. Et de résumer : "Donc l'appareil est une vraie avancée capacitaire par rapport aux avions soviétiques utilisés aujourd'hui par l'Ukraine."

Le général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire française à l'ONU, complète : "Ils peuvent servir essentiellement à deux choses : la défense antiaérienne, c'est-à-dire pouvoir combattre les avions russes qui se présenteraient dans le ciel ukrainien, et pouvoir les abattre ; et l'appui au sol, c'est-à-dire avoir de l'armement qui permet de tirer au sol sur des missiles russes."

Pour l'heure, Emmanuel Macron n'a pas précisé le nombre d'appareils qui seront fournis à Kiev, mais la livraison pourrait se faire dès la fin de l'année, après six mois de formation pour les pilotes ukrainiens en France.

Le président français a aussi promis à Zelensky de former 4500 soldats ukrainiens, mais dément l'envoi d'instructeurs dans le pays. De son côté, le Kremlin a réagi, estimant pour sa part qu'avec cette annonce, la France est prête à participer directement aux conflits militaires.