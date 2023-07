VIDÉO - Recyclage : Daisy, cette machine qui désosse un smartphone en 18 secondes

L'appareil retire l'écran, puis refroidit le reste à -18°C pour pouvoir décoller la batterie. "On souffle de l'air très froid sur le téléphone, qui est ensuite claqué fort vers le bas. La batterie tombe et on la récupère", détaille pour le 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Frank Lenderink, directeur des initiatives environnementales chez Apple.

Chaque composant est ensuite séparé, trié et sera envoyé à des spécialistes pour récupérer 14 des 50 métaux rares que contient un téléphone. Découvrez la suite dans le reportage.