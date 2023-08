VIDÉO - Rejet des eaux contaminées de Fukushima : le Japon sous un flot de critiques

Plusieurs voix se sont élevées pour faire part de leur inquiétude quant à ce rejet d'eaux usées. La Chine voisine, mais rivale, a dénoncé ce jeudi une action "égoïste et irresponsable" de Tokyo. Le pays a suspendu toutes ses importations de produits de la mer japonais, une décision justifiée par "la sécurité alimentaire". La Corée du Nord, dont les relations avec le Japon sont également tendues, a exigé jeudi l'arrêt immédiat des rejets, qu'elle a qualifiés de "dangereux". Par ailleurs, des manifestations ont eu lieu en Corée du Sud, et plus de dix personnes ont été arrêtées jeudi à Séoul pour avoir tenté de pénétrer dans l'ambassade du Japon.