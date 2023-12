REPORTAGE - États-Unis : du sel dans l'eau potable, la catastrophe sanitaire qui menace la Nouvelle-Orléans

En Louisiane, c'est désormais de l'eau salée qui sort du robinet de nombreux habitants. L'eau de l'océan Atlantique remonte le cours du Mississippi depuis le golfe du Mexique, et le sel s'infiltre dans le réseau potable de l'État. Des travaux pharaoniques sont réalisés dans l'urgence pour contenir le phénomène, qui menace la métropole de la Nouvelle-Orléans.

Dans l'épicerie où elle travaille, Katina ne se lave plus les mains qu'avec du gel hydroalcoolique. En juillet dernier, l'eau de son robinet l'a rendue malade, une grave infection du colon. "Vous avez aussi des jeunes qui tombent malades, j'ai des petits enfants et ça m'inquiète", explique-t-elle dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Depuis quelques mois, l'eau potable d'une partie du réseau de Louisiane est salée. Katina a même perdu son chien, et attribue sa mort à l'eau du robinet.

Un réseau vétuste et vulnérable

Elle vit dans le sud de la Louisiane, une région rurale et peu dense. Mais la grande crainte dans l'État, c'est que cette eau salée n'atteigne le réseau potable de l'agglomération de la Nouvelle-Orléans, qui alimente son million d'habitants et ses dix-huit millions de touristes annuels. Un système vétuste fait de tuyaux en plomb qui pourraient être particulièrement vulnérables à l'eau salée.

"Si l'eau salée venait à pénétrer nos canalisations, vous pourriez avoir un empoisonnement massif au plomb", estime Jessica Dandridge, la directrice du Collectif pour l'eau de la métropole. "Cette ville a plus de 300 ans, et beaucoup de vieux tuyaux", souligne-t-elle, redoutant "une crise sanitaire majeure, que notre ville n'est pas en mesure d'affronter".

L'eau salée est inquiétante pour de multiples raisons. Si sa consommation provoque la déshydratation du corps humain, son pouvoir de corrosion pourrait aussi ajouter à l'eau potable les matières toxiques contenues dans la tuyauterie vieillissante de Louisiane.

Déjà, les agriculteurs de la région ne peuvent plus faire boire leurs bêtes ni arroser leurs cultures. Dans les restaurants, on cuisine à l'eau minérale en bouteille. "Cela engendre beaucoup de déchets et d'une façon générale, beaucoup de travail en plus", nous explique le gérant de l'un d'eux. "Cette eau, on ne peut plus s'en servir pour rien, ça tue tout, même nos plantes."

Travaux pharaoniques

Après deux années de sécheresse consécutives, le fleuve Mississippi est à son plus bas niveau historique : 3,5 mètres en moins, et un débit très faible à son embouchure. Conséquence, l'eau salée venue du golfe du Mexique commence à remonter sur des dizaines de kilomètres, dans le lit de celui qu'on surnomme "le Père des eaux". Le sel résiste au traitement des stations d'épuration, et c'est toute l'eau potable de la région qui peut en être affectée.

Une course contre-la-montre s'est engagée. Les autorités se sont lancées dans des travaux pharaoniques pour contrer le phénomène. De l'eau douce prélevée en amont du fleuve est notamment réinjectée en aval pour faire baisser le niveau de salinité, juste au-dessus de stations d'épurations.

Autre méthode utilisée conjointement, des bateaux draguent le lit du fleuve, pour créer une sorte de filtre au fond de l'eau : plus lourde, l'eau salée est ainsi freinée dans sa remontée du courant.

Un pipeline devant directement ponctionner de l'eau douce en amont de la Nouvelle-Orléans est même en construction. Titanesque, le chantier devrait durer un an en temps normal mais sera réalisé ici en un mois seulement, pour l'équivalent de 35 millions d'euros. Cet équipement provisoire "sera enlevé quand la crise sera terminée", assure la directrice de l'ingénierie de la Nouvelle-Orléans.

Si les habitants de Louisiane avaient déjà trouvé un goût de sel dans leur eau potable par le passé, cet épisode est plus inquiétant. C'est le second en deux ans, ce qui est inédit. Débuté l'été dernier, il se poursuit encore. Une fréquence et une intensité dont les experts craignent qu'elles ne deviennent une nouvelle norme, comme les sécheresses qui l'ont provoqué.

Pour l'heure, l'eau salée qui remonte le Mississippi n'a pas encore atteint le niveau de l'usine de traitement des eaux de Carrollton, qui filtre tout le réseau de la Nouvelle-Orléans.