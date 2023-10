VIDÉO - "Ce sont tous des civils" : les hôpitaux de la bande de Gaza dépassés par l'afflux de blessés

Des blessés à même le sol et le bruit du chaos qui résonne. Des familles pieds nus, les visages marqués de sang et de poussière, surprises en pleine nuit par les bombardements de l'armée israélienne. Dans tous les hôpitaux de la bande de Gaza, la même détresse. Les médecins manquent de matériel médical, mais aussi d'eau et d'électricité. L'unique centrale électrique de Gaza ne fonctionne plus depuis le 11 octobre.