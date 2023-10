VIDÉO - "Il ne reste plus rien..." : plus de 1000 morts à Gaza, la crainte d'un désastre humanitaire

Toute une population plongée dans le chaos. Dans la bande de Gaza, où 2,3 millions de personnes vivent entassées, l'armée israélienne intensifie ses frappes aériennes en riposte à l'attaque massive du Hamas contre l'État hébreu samedi. Les images tournées par l'une de nos équipes montrent des quartiers en ruines et la désolation qui s'empare de l'enclave palestinienne face à un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Selon les autorités locales, plus de 1000 morts sont déjà à déplorer, sans compter les innombrables blessés qui affluent vers des hôpitaux débordés.

Dans le ciel, les drones de combat de Tsahal laissent derrière eux un bourdonnement persistant, alors que, sous terre, les secours s'activent à la recherche d'éventuels survivants piégés dans les décombres. "Tout le monde est innocent ici. On ne voulait pas de problèmes. Les bombardements ont commencé à 22h et ils n'ont pas arrêté", témoigne un habitant, hagard, devant des immeubles détruits. "Il ne reste plus rien de nos maisons, de nos souvenirs et de nos vies..."