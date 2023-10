REPORTAGE - Guerre en Israël : comment le Hamas a coordonné son attaque meurtrière

Comment expliquer que le Hamas ait pu si facilement faire exploser et arracher une partie de la barrière de séparation ? Une partie de l'explication réside dans le fait que les patrouilles de l'armée israélienne étaient moins nombreuses ce jour-là. Car l'attaque a été lancée en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif, et alors que le pays venait de célébrer la fête de Souccot. "C'est une période de fête religieuse, un grand nombre de militaires étaient en permission, d'autres étaient occupés en Cisjordanie où il y avait de troubles. Et le temps de mobilisation et de rappel des troupes a laissé aux terroristes du Hamas un laps de temps considérable", explique Pierre Servent, consultant militaire pour TF1-LCI, dans le reportage du JT de TF1 en tête de cet article.