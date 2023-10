REPORTAGE - Guerre Israël-Hamas : à Sdérot, les habitants dans l'angoisse de nouvelles attaques

Sdérot a été l'une des nombreuses cibles des combattants du Hamas, qui, profitant de l'effet de surprise, ont contourné l'imposante barrière de sécurité érigée par l'État hébreu autour de la bande de Gaza, visant tant des positions militaires que des civils en pleine rue. "Hier, c'est tombé juste-là. On a amené les gens à l'hôpital", nous montre un homme croisé au volant de sa voiture devant une maison détruite par un tir de roquette. Hormis ces brigades de volontaires, des ambulanciers et l'armée, plus personne ou presque ne s'aventure à l'extérieur. Les habitants ont été sommés de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre.