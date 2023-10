VIDÉO - Attaque du Hamas contre Israël : des milliers de Français manifestent en soutien à l'État hébreu

Plusieurs personnalités politiques ont pris part au cortège parisien. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini, mais aussi l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. "Devant la barbarie, on ne peut être qu'unis", souligne l'ancien chef de l'État. "Si on n’est pas unis face à des événements de cette gravité, on le sera quand ?"

Également présents, le député PS Boris Vallaud, le sénateur écologiste Yannick Jadot ou encore le patron des Républicains Éric Ciotti, parti également représenté par Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, présidents des régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.