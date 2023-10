VIDÉO - Israël : qui sont les premiers Français rapatriés ce jeudi ?

Survivants de la Shoah, Albert et Hélène sont moralement effondrés par cette nouvelle guerre. Le couple fait partie des Français rapatriés ce jeudi 11 octobre sur le premier vol spécial affrété par Air France, qui doit partir de l'aéroport de Tel Aviv-David Ben Gourion à 16h40 pour arriver à Paris-Charles de Gaulle à 20h35. "C'est plus que difficile. C'est très dur, très très dur", confie Albert, des sanglots dans la voix, dans le reportage du JT de 13H à retrouver en tête de cet article.

Son épouse et lui, en mauvaise santé, sont évidemment soulagés de rentrer. "C'est ce que nous attendions quand même des Français", reprend Hélène. "On est en temps de guerre et on ne sait pas comment ça va se développer."