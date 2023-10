REPORTAGE - L'enfer des habitants de Gaza face aux bombardements israéliens : "Il n'y a plus d'eau courante"

"Ici, il y a des enfants, des femmes et des malades, mais il n'y a plus d'eau courante", raconte une réfugiée dans le JT de TF1. Dans les rues, les habitants tentent de remplir des jerricans avec les rares robinets qui coulent encore. Une vie rendue impossible alors que le ministre israélien de la Défense a annoncé, lundi, un "siège complet", "pas d'électricité, pas d'eau et pas de gaz" pour ce territoire pauvre et exigu où la seule centrale électrique du territoire est à l'arrêt faute de carburant.

À Gaza, les hôpitaux, qui manquent de matériel, sont débordés par l'afflux de blessés. Et les Gazaouis n'ont nulle part où fuir. L'unique point de passage des biens, Kerem Shalom, a été fermé, tout comme le poste frontière d'Erez vers Israël. Celui de Rafah, vers l'Égypte, a quant à lui été bombardé trois fois en moins de 24 heures.