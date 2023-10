REPORTAGE - Kfar Aza, Be'eri : dans les kibboutz, Israël découvre l'horreur des massacres du Hamas

Escortés par l'armée israélienne, des journalistes pénètrent pour la première fois à Kfar Aza. Dans ce kibboutz situé tout près de la bande de Gaza, dans le sud de l'État hébreu, un nouveau massacre vient d'être découvert. L'horreur, comme dans ceux les villages communautaires de Réim et de Be'eri, où des centaines de victimes sont à déplorer. Sur place, au milieu des habitations et des voitures brûlées, des corps sans vie jonchent le sol, tout juste recouverts de draps par les militaires et les secouristes volontaires.

"Des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles ont été tués dans leur lit, leurs abris, leurs salles à manger et leurs jardins", décrit le général de division Itai Veruv, dépêché sur place avec ses troupes, dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Les terroristes les ont tués. Ou alors ils les ont attrapés et ils les ont tués, leur ont coupé la tête."