REPORTAGE - Les "preppers", ces nouveaux survivalistes américains préparés à toute éventualité

Aux États-Unis, le survivalisme se détache de plus en plus de son image paranoïaque. Les "preppers" sont désormais plus jeunes, urbains, progressistes. 32% des Américains de moins de 25 ans ont acheté du matériel de survie en 2023.

"Je veux briser l'image du survivaliste qui ne parlerait que de camouflage, d'armes ou de bunkers." Laura, une habitante de Caroline du Nord de 39 ans, ne correspond pas au cliché, et pourtant elle est "prepper", c'est-à-dire qu'elle stocke chez elle de quoi survivre à n'importe quelle catastrophe.

Dans son cellier, on trouve de la nourriture lyophilisée et des conserves : "On essaie d'avoir des réserves pour environ cinq à sept mois, en nourriture, en médicaments, en lampes. (...) Pour construire un abri, on a cette bâche, on a aussi cette trousse de premiers secours. En cas de besoin, on n'a qu'à prendre les sacs et sortir."

Elle redoute par exemple une tempête, une nouvelle pandémie, mais aussi une crise politique : "L'élection du président Trump m'avait rendue nerveuse, notamment l'idée qu'il puisse annuler les aides du gouvernement, par exemple en cas de séisme ou d'ouragan. Je me suis demandé si j'étais prête à faire face à ça."

Ventes en hausse depuis le Covid-19

Elle a investi 2000 euros en cinq ans pour cette nourriture avec une date de péremption moyenne à 20 ans, et pour certains produits à vie. On est loin des survivalistes plus extrêmes, comme ce couple rencontré par TF1 en 2018 qui avait dépensé 130.000 dollars pour aménager un bunker dans son jardin, que l'on voit dans le reportage en tête d'article.

Le marché du survivalisme, qui représente 1 milliard d'euros sur une année aux États-Unis, a connu une hausse depuis la pandémie de Covid-19. Le magasin spécialisé en ligne My Patriot Supply a par exemple vu ses ventes bondir de 400%. "Les gens voient les étagères se vider dans les supermarchés, ça les rend anxieux à chaque fois, et donc ils se ruent sur nos produits", constate son vice-président Joe Rieck.

Et parmi ces nouveaux clients figurent des jeunes. L'influenceur Jason Charles, qui présente des produits de survie grâce à des vidéos en ligne, a ainsi vu passer la tranche des 20 à 30 ans dans son public, très minoritaire, de 1% à 5%. Dans le pays, 32% des moins de 25 ans ont acheté du matériel de survie en 2023, et 39% des 25 à 40 ans. Ces ventes pourraient encore augmenter en prévision de la prochaine élection présidentielle, sur fond de craintes d'une nouvelle crise comparable à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.