VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : que sait-on des enfants otages et de leur nombre ?

Les jours les plus longs de sa vie. Cela fait maintenant près d'une semaine qu'Ester, la grand-mère d'Eitan, ne sait où se trouve son petit-fils, enlevé samedi lors de l'attaque sans précédent perpétrée par le Hamas contre Israël. Désespérée, elle se demande ce que le petit garçon de 12 ans et demi a pu ressentir lorsque les terroristes l'ont kidnappé avec son père, pieds nus et en pyjama. "Est-ce qu'il mange ? Est-ce qu'on lui a donné quelque chose de chaud ? Est-ce qu'on le frappe ? Ce sont des monstres qui l'ont kidnappé, pas des hommes."

Face au silence du gouvernement israélien, Ester en appelle à la France, le pays de la mère d'Eitan. "Je voudrais dire au président Macron, vraiment, qu'il y a des enfants innocents, dont mon petit-fils Eitan, qui se trouvent là-bas", lance-t-elle dans le reportage du JT de 20H à retrouver en tête de cet article. "Je veux qu'il sache et qu'il fasse tout ce qu'il peut."